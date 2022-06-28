بعد استقطاع 63 فدانًا.. القصة الكاملة لأزمة تسليم وحدات مدينة المحامين

كشف المحامي نبيل صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة مدينة المحامين بـ6 أكتوبر، تفاصيل أزمة المشروع وتوقف الإنشاءات به.

وقال صلاح الدين في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الأرض الخاصة بالمشروع عليها مشاكل وصدر قرار باستقطاع 63 فدانا منها، وقدمنا طعنًا على القرار وقُبل الطعن، وتابع: "إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز 6 أكتوبر، طالبتنا بمبالغ تصل في إجمالها لـ 111 مليون جنيه مقابل استرجاع الأرض المستقطعة، وتجري الآن مفاوضات بشأن تخفيض المبلغ.

وتابع: "بعض المحامين الحاجزين قدموا طعنًا في 2014 بشأن الاستقطاع ولكن رغم أن القضية كانت تمضي في صالحنا إلا أن الحكم جاء برفض الدعوى، وقال إن النزاعات في النقابة هي السبب، وهناك طعن أمام الإدارية العليا على الحكم".

وأكد رئيس مجلس إدارة مدينة المحامين، أنه تم الانتهاء من 84 عمارة دون تشطيب، وهناك مخطط لخدمات كثيرة من بينها مول تجاري وجزء استثماري وحضانات وغيره، مُشيرًا إلى أنه تواصل مع النقيب الراحل رجائي عطية، ورأى أن يتم الحل بالتفاوض بدلًا من المحاكم، وتحركت مع جمال عمر نقيب محامي جنوب الجيزة في هذا الأمر ولا تزال المفاوضات جارية.

وتابع: "الحاجزين غير ملتزمين بدفع الاقساط، ولا توجد أي مساعدات من قبل النقابة العامة أو الفرعية لإكمال باقي المشروع، وقررنا تحصيل قيمة 50 ألف جنيه تحت بند المرافق والتشطيب عن كل شقة بشكل مبدئي حتى نتمكن من العمل في المشروع".

فيما علق المحامي جمال عمر، نقيب محامين جنوب الجيزة، وأمين صندوق مجلس إدارة مدينة المحامين بـ6 أكتوبر، على أزمة عدم تسليم بعض الحاجزين لوحداتهم، وكذلك سحب جزء من الأرض.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 أكتوبر هما السبب في الأزمة، خاصة مع عدم توصيل مرافق المدينة حتى الآن رغم تخصيص الأرض منذ ما يقرب من 17 عامًا.

وتابع: 60% من الحاجزين لم يدفعوا الأقساط، وتم تسليم من أنهى أقساطه، وسوف نزيد السعر حتى نتمكن من تغطية التكاليف وتوصيل المرافق، مُشيرًا إلى أنه ليس من مصلحة النقابة تعطيل التسليم بل على العكس، وأن جميع الأوراق موجودة لمن يريد الإطلاع ومجلس إدارة المدينة يبذل أقصى ما عنده في هذا الأمر.

وكان عدد من الحاجزين في مدينة المحامين 6 أكتوبر، أكدوا تضررهم من عدم تسليمهم شققهم رغم مضي 17 عاما على المشروع وحتى الآن لم يتم التخصيص ولا الاستلام، وأن العمارات التي تم بناؤها تمت بدون مرافق.