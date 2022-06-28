الأربعاء 29 يونيو 2022
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فن

أسباب خصومة هاني شاكر مع محمود التهامي.. وبداية الأزمة

هاني شاكر ومحمود
هاني شاكر ومحمود التهامي
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اهتم المصريون بالبحث عن أسباب خصومة هاني شاكر مع محمود التهامي، بعد أن كشف الأخير عن قرار نقابة الموسيقيين بإيقافه.

خصومة هاني شاكر مع محمود التهامي

وتصدر البحث عن أسباب خصومة هاني شاكر مع محمود التهامي مؤشرات بحث جوجل، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي القصة الكاملة لأسباب خصومة الثنائي.

بدأت خصومة هاني شاكر مع محمود التهامي عندما اتهم الأخير نقيب الموسيقيين بتجاهل المنشدين واهتمامه بالمهرجانات أكثر، وقرر «شاكر» إيقاف «التهامي»، عن العمل ورأى الأخير أن ايقافه نوع من الابتزاز لأنه يقف وراء تقدم أحد النواب بمشروع قانون لإنشاء نقابة للمنشدين.

واتهم التهامي هاني شاكر بالوقوف ضد إصدار قرار إنشاء نقابة مهنية للمنشدين معتبرًا الإنشاد جزء من المهن الموسيقية، واتهم  نقيب الموسيقيين هاني شاكر، بتزوير مستندات.

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بداية أزمة هاني شاكر ومحمود التهامي

وحول بداية خصومة هاني شاكر مع محمود التهامي، أوضح الأخير: «بداية الخصومة عندما فوجئت من سنة ونص إن عندي قرار إيقاف من نقابة المهن الموسيقية، روحت أشوف قرار الإيقاف دا ليه قالولي انت كان عندك بسبب حفلة قيل إنني أقمتها في أسوان، وعندما أكدت أنني لم أقيم أي حفلة هناك لم يهتم أحد بكلامي، وصدر قرار إيقافي عن العمل بدون إجراء تحقيق وهذا مخالف للائحة، فتقدمت ببلاغ الى نيابة أسوان، وعلمت أن نقابة المهن الموسيقية أرسلت جوابا لنيابة أسوان بتسديدي للرسم النسبي الخاص بالحفلة، وأنه تم التصالح مع إن كل ذلك لم يحدث».

استقالة هاني شاكر

وأعلن نقيب الموسيقيين هاني شاكر استقالته، بسبب الأزمة التي حدثت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس وفجر خلاف بين النقابة وشعبة الإيقاع بسبب عودة شاكوش إلى الغناء مرة أخرى، وأكد «شاكر» أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه أبدًا، وأنه كان يخطط إلى عدم الترشح للانتخابات مرة أخرى.

وتعليقًا على استقالة هاني شاكر قال التهامي كنت أتمنى أن يكمل هذا الخصام وهو نقيب الموسيقيين، ولكنه سيكمل مسيرته ضد النقابة.

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