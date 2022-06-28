مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2022.. ومنافذ صرفها

يبحث أصحاب المعاشات عن مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2022 مع اقتراب صرف المعاش بداية الأسبوع المقبل، حيث اعتادت وزارة التضامن الاجتماعي على صرف معاشات المواطنين بداية كل شهر ميلادي، ويتم ترتيب مواعيد الصرف حسب شرائح تحددها قيمة المعاش فتبدأ بأصحاب المعاشات الذين يتراوح معاشهم 1000 جنيه وتتدرج تصاعديا.

مواعيد صرف معاشات شهر يونيو

ومن المقرر صرف معاشات شهر يونيو بعد إيداع أموال المعاشات بالأماكن المخصصة للصرف، وبذلك يكون أصحاب المعاشات قد قاموا بصرف معاشات شهر يونيو لكل الشرائح قبل إجازة عيد الأضحى المبارك وسيبدأ أجازته من يوم الجمعة 8 يوليو حتى يوم الثلاثاء 13 يوليو، ليعود العمل بالبنوك والبريد المصري- أبرز منافذ صرف معاشات شهر يونيو- يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو.

صرف زيادات المعاش

ويبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد صرف زيادات المعاشات والمكررة في شهر يوليو من كل عام، ولكن تغير الوضع في العام الجاري، حيث تم صرف زيادات المعاش في أبريل الماضي بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات مع الزيادات الكبيرة التي حدثت في الأسعار بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن عدد المؤمن عليهم بلغ 14 مليونًا و115 ألفًا و639 مقارنة بـ14 مليونًا و75 ألفًا و856 حتى أبريل الماضي، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين و814 ألفًا و189 مقارنة بـ10 ملايين و750 ألفًا خلال أبريل الماضي



منافذ صرف المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر والمميزة برقم 123 وذلك أول كل شهر طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير خدمة صرف المعاشات للمستفيدين وتحويلها من يدوية إلى آلية.

​​​كما تهدف خدمة الصرف الإلكتروني للمعاشات على تقليل الوقت المستهلك في عملية صرف المعاش وأيضاً تخصيص مركز لخدمة أصحاب المعاشات في حالة وجود أي استفسارات عن الخدمة أو لتلقى الشكاوى عن طريق رقم مختصر 19680.​​​​