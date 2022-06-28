«رواد فرح وعطاء» يستقبل مسئولى الأسرة المركزية بالإيبارشية البطريركية

استقبل اجتماع رواد فرح وعطاء بكنيسة السيدة العذراء بشبرا، مسئولي الأسرة المركزية للخدمة بالإيبارشية البطريركية، حيث مثل الأسرة المركزية في الحضور كل من الأخت ماري يونان، والأخت فيفي سمعان.

شارك في فعاليات الاجتماع كل من الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومسئولي وأعضاء فرح وعطاء بالرعية.

وبدأ اللقاء بالصلاة، ثم قامت الأخت سامية ميشيل، أمين الصندوق بخدمة فرح وعطاء، بشرح بعض لقاءات الكتاب الروحي، الخاص بالمهرجان الإيبارشي.

وعُرض خلال الاجتماع، فيلم تسجيلي تلته كلمة تشجيعية من الأخت ماري يونان للحاضرين، أشارت خلالها إلى أن السن الكبيرة تعتبر من أجمل سنوات الحياة، وتابعت مُقدمًة كمًا بعض النصائح لأسرة الرواد، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بهذه المرحلة الحياتية.

وتضمنت فعاليات الاجتماع، الحديث حول المسابقة الروحية، والرياضية، والفنية من المهرجان الإيبارشي لأغنياء السن (الحكماء)، حيث تم التنبيه حول كيفية المشاركة في جميع هذه المسابقات والإعداد لها.

وتطرق الحوار إلى المؤتمر السنوي لأسرة رواد فرح وعطاء، والمقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل، بمدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية. وتم التأكيد على ضرورة المشاركة في عيد الأجداد، وذلك يوم الثالث والعشرين من يوليو المقبل.

وفي نهاية اللقاء، أقيمت العديد من الفقرات المتنوعة المختلفة مثل: المسابقات التنافسية واختتم الاجتماع بالتقاط الصور التذكارية.