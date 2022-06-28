الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مغتصب طفلتين داخل أسانسير فى الخانكة

حبس
حبس
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تفاصيل مثيرة أقر بها المتهم باغتصاب طفلتين داخل أسانسير في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد أن تم ضبطه عقب نشر فيديو الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

جاءت تفاصيل الواقعة، على غرار واقعة طفلة المعادي، حيث وقعت الجريمة خلال عودة طفلتين في سن الثامنة والعاشرة إلى منزلهما؛ فعرض عليهما المتهم الصعود عبر الأسانسير معهما، وفور دخولهما، أوقف المصعد، وأشهر سلاحًا أبيض- مطواة، وأجبرهما على خلع ملابسهما، وتعدى عليهما جنسيا؛ ما أصابهما بحالة نزيف.

كانت قد رصدت كاميرات المراقبة المتواجدة بجوار العقار- بعد تواجده رفقتهما أمام محل تجاري، واستغل صغر سنهما، ودلف خلفهما إلى العقار، ثم دلف برفقتهما إلى المصعد؛ وقام بتعطيله في أحد الطوابق الخالية من السكان.

وحاولت الطفلتان الاستغاثة بالجيران؛ لكن المتهم أشهر سلاحًا أبيض- مطواه في وجههما، وتعدى به على إحداهما في رأسها؛ مصيبًا إياها بجرح قطعي، وأمرهما بخلع ملابسهما كاملة، وهتك عرضهما.

وشعر المتهم بقدوم أحد السكان نحوه؛ فخرج مسرعًا من المصعد، ولاذ بالفرار، فيما تعالت أصوات الطفلتين اللتين استغاثتا بالجيران، فحاولوا اللحاق بالمتهم؛ لكنهم فشلوا في ذلك.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا، يفيد بتعرض طفلتين لهتك العرض؛ بعد دلوف شاب إلى المصعد معهما، والتعدي عليهما، وهتك عرضهما عنوة، ولاذ بالفرار عقب ذلك.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، واستمعت إلى أقوال الجيران، وفرَّغت كاميرات المراقبة الموجودة بالعقار، وكذلك المحيطة به؛ للتوصل إلى هوية المتهم، وتتبع خط سيره؛ حتى تم القبض عليه.

محافظة القليوبية اغتصاب النيابة العامة كاميرات المراقبة تحرير محضر اغتصاب طفل

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