الثلاثاء 28 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تاريخ عيد الأضحى 2022 في مصر والإجازة الرسمية

عيد الأضحى
عيد الأضحى
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يبحث المسلمون في جميع أنحاء الدول العربية عن تاريخ عيد الأضحى 2022 في مصر وموعد وقفة عيد الأضحى 2022، حيث تبدأ الإجازة الرسمية في الدولة للموظفين من هذا اليوم.

عدد الأيام المتبقية على عيد الاضحى 2022

 

وفقًا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذي الحجة 1443، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذي الحجة 1443.

وبذلك يكون عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022 هو 10 أيام، ومن المقرر أن تكون أيام إجازة العيد الكبير 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022.

اليوم

التاريخ

اجازة شهر يوليو 2022

الجمعة

1/7/2022

اجازة اسبوعية

السبت

2/7/2022

اجازة اسبوعية

الجمعة

8/7/2022

وقفة عيد الاضحى 2022

السبت 

9/7/2022

أول ايام عيد الاضحى 2022

الاحد

10/7/2022

ثاني ايام العيد 2022

الاثنين

11/7/2022

ثالث ايام العيد 2022

الثلاثاء

12/7/2022

رابع ايام العيد 2022

الجمعة

15/7/2022

اجازة اسبوعية

السبت 

16/7/2022

اجازة اسبوعية

الجمعة 

22/7/2022

اجازة اسبوعية

السبت

23/7/2022

اجازة اسبوعية و اجازة ثورة 23 يوليو

الجمعة

29/7/2022

اجازة اسبوعية

السبت

30/7/2022

اجازة اسبوعية و اجازة راس السنة الهجرية

 

حتى الآن لم يعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 ولكن من المقرر أن تبدأ من يوم 8 وحتى 12 من شهر يوليو 2022، للموظفين بالقطاع الحكومي، أما إجازة البنوك والقطاع الخاص والبريد قد تختلف في عدد الأيام.

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يطلق على العيد الكبير 2022 أسماء مختلفة منها: يوم النحر، والعيد الكبير، وعيد الحجاج، وغيرها، وتتسم أيام العيد بالصلوات وذكر الله، والفرح والعطاء، والعطف على الفقراء، وتتزين المدن والقرى الإسلامية بثوب جديد، كما أن الأطفال يرتدون أثوابًا جديدة، وتكثر الحلوى والفواكه في بيوت المسلمين.

ويسمى عيد الأضحى 2022 بهذا الاسم في كل من مصر وفلسطين والأردن ولبنان والمغرب وتونس والعراق وليبيا والجزائر والسودان وسوريا. 

ويسمى عيد الحجاج في البحرين، وعيد القربان في إيران، وفي تركيا يسمى قربان بيرمو، حيث يذهب المسلمون في تركيا إلى سوق قربان بازاري لشراء أضحية عيد الأضحى حسب الحالة المادية والاجتماعية لكل شخص، فمنهم من يشتري خروفًا ومنهم من يشتري بقرة ومنهم من يشتري جملًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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