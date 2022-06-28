تاريخ عيد الأضحى 2022 في مصر والإجازة الرسمية

يبحث المسلمون في جميع أنحاء الدول العربية عن تاريخ عيد الأضحى 2022 في مصر وموعد وقفة عيد الأضحى 2022، حيث تبدأ الإجازة الرسمية في الدولة للموظفين من هذا اليوم.

عدد الأيام المتبقية على عيد الاضحى 2022

وفقًا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذي الحجة 1443، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذي الحجة 1443.

وبذلك يكون عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022 هو 10 أيام، ومن المقرر أن تكون أيام إجازة العيد الكبير 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022.

اليوم التاريخ اجازة شهر يوليو 2022 الجمعة 1/7/2022 اجازة اسبوعية السبت 2/7/2022 اجازة اسبوعية الجمعة 8/7/2022 وقفة عيد الاضحى 2022 السبت 9/7/2022 أول ايام عيد الاضحى 2022 الاحد 10/7/2022 ثاني ايام العيد 2022 الاثنين 11/7/2022 ثالث ايام العيد 2022 الثلاثاء 12/7/2022 رابع ايام العيد 2022 الجمعة 15/7/2022 اجازة اسبوعية السبت 16/7/2022 اجازة اسبوعية الجمعة 22/7/2022 اجازة اسبوعية السبت 23/7/2022 اجازة اسبوعية و اجازة ثورة 23 يوليو الجمعة 29/7/2022 اجازة اسبوعية السبت 30/7/2022 اجازة اسبوعية و اجازة راس السنة الهجرية

حتى الآن لم يعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 ولكن من المقرر أن تبدأ من يوم 8 وحتى 12 من شهر يوليو 2022، للموظفين بالقطاع الحكومي، أما إجازة البنوك والقطاع الخاص والبريد قد تختلف في عدد الأيام.

يطلق على العيد الكبير 2022 أسماء مختلفة منها: يوم النحر، والعيد الكبير، وعيد الحجاج، وغيرها، وتتسم أيام العيد بالصلوات وذكر الله، والفرح والعطاء، والعطف على الفقراء، وتتزين المدن والقرى الإسلامية بثوب جديد، كما أن الأطفال يرتدون أثوابًا جديدة، وتكثر الحلوى والفواكه في بيوت المسلمين.

ويسمى عيد الأضحى 2022 بهذا الاسم في كل من مصر وفلسطين والأردن ولبنان والمغرب وتونس والعراق وليبيا والجزائر والسودان وسوريا.

ويسمى عيد الحجاج في البحرين، وعيد القربان في إيران، وفي تركيا يسمى قربان بيرمو، حيث يذهب المسلمون في تركيا إلى سوق قربان بازاري لشراء أضحية عيد الأضحى حسب الحالة المادية والاجتماعية لكل شخص، فمنهم من يشتري خروفًا ومنهم من يشتري بقرة ومنهم من يشتري جملًا.