تاريخ عيد الأضحى 2022 في مصر والإجازة الرسمية
يبحث المسلمون في جميع أنحاء الدول العربية عن تاريخ عيد الأضحى 2022 في مصر وموعد وقفة عيد الأضحى 2022، حيث تبدأ الإجازة الرسمية في الدولة للموظفين من هذا اليوم.
عدد الأيام المتبقية على عيد الاضحى 2022
وفقًا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذي الحجة 1443، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذي الحجة 1443.
وبذلك يكون عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022 هو 10 أيام، ومن المقرر أن تكون أيام إجازة العيد الكبير 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022.
اليوم
التاريخ
اجازة شهر يوليو 2022
الجمعة
1/7/2022
اجازة اسبوعية
السبت
2/7/2022
اجازة اسبوعية
الجمعة
8/7/2022
وقفة عيد الاضحى 2022
السبت
9/7/2022
أول ايام عيد الاضحى 2022
الاحد
10/7/2022
ثاني ايام العيد 2022
الاثنين
11/7/2022
ثالث ايام العيد 2022
الثلاثاء
12/7/2022
رابع ايام العيد 2022
الجمعة
15/7/2022
اجازة اسبوعية
السبت
16/7/2022
اجازة اسبوعية
الجمعة
22/7/2022
اجازة اسبوعية
السبت
23/7/2022
اجازة اسبوعية و اجازة ثورة 23 يوليو
الجمعة
29/7/2022
اجازة اسبوعية
السبت
30/7/2022
اجازة اسبوعية و اجازة راس السنة الهجرية
حتى الآن لم يعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 ولكن من المقرر أن تبدأ من يوم 8 وحتى 12 من شهر يوليو 2022، للموظفين بالقطاع الحكومي، أما إجازة البنوك والقطاع الخاص والبريد قد تختلف في عدد الأيام.
يطلق على العيد الكبير 2022 أسماء مختلفة منها: يوم النحر، والعيد الكبير، وعيد الحجاج، وغيرها، وتتسم أيام العيد بالصلوات وذكر الله، والفرح والعطاء، والعطف على الفقراء، وتتزين المدن والقرى الإسلامية بثوب جديد، كما أن الأطفال يرتدون أثوابًا جديدة، وتكثر الحلوى والفواكه في بيوت المسلمين.
ويسمى عيد الأضحى 2022 بهذا الاسم في كل من مصر وفلسطين والأردن ولبنان والمغرب وتونس والعراق وليبيا والجزائر والسودان وسوريا.
ويسمى عيد الحجاج في البحرين، وعيد القربان في إيران، وفي تركيا يسمى قربان بيرمو، حيث يذهب المسلمون في تركيا إلى سوق قربان بازاري لشراء أضحية عيد الأضحى حسب الحالة المادية والاجتماعية لكل شخص، فمنهم من يشتري خروفًا ومنهم من يشتري بقرة ومنهم من يشتري جملًا.