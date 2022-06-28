الثلاثاء 28 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 لجميع المواد

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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يهتم أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة بالبحث عن توزيع درجات الثانوية العامة 2022 مع بدء الامتحانات في المواد الأساسية الأحد الماضي الموافق 26 يونيو، بعد الانتهاء من امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الأسبوع الماضي.

وتصدرت توزيع درجات الثانوية العامة العبارات الاكثر بحثًا عبر جوجل، وتعرض «الدستور» في السطور التالية توزيع درجات الثانوية العامة 2022 في جميع المواد.


توزيع درجات الثانوية العامة 2022

 

* امتحان اللغة الإنجليزية: الدرجة النهاية 50 درجة، والصغرى 25 درجة، توزيع درجات الثانوية العامة 30 سؤالًا كل سؤال درجة واحدة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

*امتحان اللغة الأجنبية الثانية: درجة الامتحان النهاية 40 درجة، والصغرى 20 درجة، يتم توزيعها 26 سؤالًا لكل سؤال درجة، 7 أسئلة لكل سؤال درجتان، ومدة الإجابة ساعتان.

*امتحان الجيولوجيا: الدرجة النهاية ٦٠ درجة، والصغرى ٣٠درجة، يتم توزيعًا ٤٠ سؤالًا لكل سؤال درجة، و١٠ أسئلة لكل سؤال درجتان.

*امتحان الكيمياء: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والصغرى 30 درجة، وتوزيعها 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.


*امتحان الأحياء الدرجة النهاية 60 درجة، والصغرى 30 درجة، موزعة 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، و10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

*امتحان الفيزياء: الدرجة الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة، موزعة
40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

*التفاضل والتكامل: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة 
20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.


*امتحان الجبر والهندسة الفراغية: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة على  20  سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.


*امتحان الاستاتيكا: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة 
20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.

*امتحان الديناميكا: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة على 20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.


*امتحان علم النفس: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة، موزعة 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتين.

*امتحان الجغرافيا: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والصغرى 30 درجة، موزعة 
40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

*امتحان التاريخ: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة.


* امتحان الفلسفة: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والصغرى 30 درجة، موزعة 
40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

توزيع درجات الثانوية العامة توزيع درجات الثانوية العامة2022 امتحان اللغة الانجليزية امتحان اللغة الاجنبية الثانية الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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