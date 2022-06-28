نبيل عبد الفتاح: لا توجد مشكلة شخصية بيني وبين «بن حميش»

أظن أنه كان يمر بظروف صعبة..

شهدت الجلسة الثانية من فعاليات الملتقى الدولى "جابر عصفور.. التنوير والإنجاز"، مشاداة بين الكاتب المغربى بنسالم حميش، والكاتب المفكر نبيل عبد الفتاح.

وأكد الكاتب المفكر نبيل عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور، أنه المشادة كانت مجرد سوء تفاهم واختلاف في الرأي بينه و الكاتب المغربي بن سالم حميش.

وأضاف أن ما جري في ندوة "جابر عصفور ومؤسسات العمل الثقافي"، التي أقيمت على هامش فعاليات الملتقى الدولى "جابر عصفور.. التنوير والإنجاز"، نوع من أنواع سوء الفهم منبعه عدم وعي بعض المتحدثين بطبيعة موضوع الجلسة حيث كان عنوان الجلسة هو «دور د. جابر عصفور في بناء المؤسسات الثقافية».

وتابع المتحدث بن سالم حميش، أنه تحدث في موضوع مختلف تماما عن هذا الموضوع ربما بسبب عدم المامه بتفاصيل تولي جابر عصفور لمسئولية المجلس الأعلي للثقافة عام 1993، وهو ما دفع عبد الفتاح لطلب الكلمة وإجراء مداخله وفق العرف المتبع في هذا النوع من الندوات التي تاخذ شكل المائدة المستديرة.

وأوضح “عبد الفتاح” بحكم معرفتي الوثيقة بالراحل جابر عصفور رويت ملابسات تعرفه علي وزير الثقافة فاروق حسني من خلال المفكر الكبير لطفي الخولي والدكتور اسماعيل صبري عبد الله ودوره في اعادة بناء المجلس الاعلي للثقافة وتاسيس المركز القومي للترجمة، وأشرت إلى أن كلمات المتحدثين يجب أن تكون في موضوع الندوة، لكن الكاتب بن حميش اعترض وقال: انني لا يجب أن أقوم بمداخلة معرفية ولكن أوجه الاسئلة المتحدثين علي المنصة فقط وهو ما كشف لي عن مشكلة في فهم هذا النوع من الندوات وطريقة الحوار فيه.

وكانت شهدت الجلسة الثانية من فعاليات الملتقى الدولى "جابر عصفور.. التنوير والإنجاز"، مشاداة بين الكاتب المغربى بنسالم حميش، الكاتب المفكر نبيل عبد الفتاح.

وعقدت الجلسة تحت عنوان "جابر عصفور ومؤسسات العمل الثقافي"، وشارك فيها كل من: بنسالم حميش – المغرب، خالد زيادة – لبنان، طالب الرفاعي – الكويت، عماد أبو غازي – مصر، ويرأس الجلسة: سعيد المصري – مصر.