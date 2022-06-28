الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خلال تكريم وزير الرياضة له..

على زين: كل الشكر والامتنان للدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة على التكريم المبهر وسط الملتقى الشبابى

حفلة تكريم اللاعب
حفلة تكريم اللاعب علي زين
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قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم اللاعب علي زين، لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، والحائز على دوري أبطال أوروبا مع فريق برشلونة الإسباني، والمتنقل حديثًا إلى نادي دينامو بوخارست الروماني، وسط ألف شاب وفتاة، فى فعاليات الملتقي الثاني لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى "تصدوا معنا"، تحت شعار «الشباب بين تنمية الوعي ومواجهة الشائعات».

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وزير الشباب والرياضة واللاعب علي زين 

بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والمستشار زين الهواري والد اللاعب علي زين، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلامية والكُتّاب والنُقاد والمُفكرين والسياسيين ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

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وزير الشباب والرياضة 

وأكد وزير الشباب والرياضة سعادته بتكريم نجم المنتخب المصري لكرة اليد، وأنه يُعد سفيرًا للرياضة المصرية في المحافل الدولية، وله كل الدعم والتقدير من الدولة المصرية مع كافة الأمنيات بالتوفيق وتحقيق الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، وبطولة الأمم الإفريقية للرجال لكرة اليد رقم 25، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 9-19 يوليو المقبل، بمشاركة 14 منتخبا، على صالتى حسن مصطفى، وصالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر.

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حفلة تكريم اللاعب علي زين 

وقال الدكتور أشرف صبحي: "على زين شرفنا، وإنجازه مثل محمد صلاح، فهو محترف والبطولة لها معنى كبير، وكان هناك عدم تنسيق من الاتحاد وتواصلت شخصيًا أمس معه، ونسعي جاهدين لتكريم أبناء مصر في مختلف الألعاب الفردية والجماعية الذين يرفعون اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات والمحافل الدولية".

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حفلة تكريم اللاعب علي زين 

وذكر وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تُخطط بشكل علمي لإعداد الأبطال والموهوبين من خلال المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الااسكواش، مشيرًا إلى تحقيق أبطال المشروع ميداليات متنوعة ببطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين تحت 17 عامًا.

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اللاعب علي زين 

فيما توجه النجم المصري علي زين، لاعب المنتخب المصري لكرة اليد ولاعب فريق دينامو بوخارست الروماني المنتقل إليه حديثًا قادمًا من برشلونة الإسباني، بالشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة على اهتمامه الكبير بالتكريم وسط الملتقى الشبابي الهائل تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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حفلة تكريم اللاعب علي زين 

وأضاف"زين" أنه يسعى لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية، مشيرًا إلى الاستعداد بشكل جيد مع المنتخب بدورة البحر المتوسط بالجزائر وكأس الأمم الإفريقية المقرر لها في مصر.

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حفلة تكريم اللاعب علي زين 

وكان زين قد حقق مع برشلونة قبل انتقاله إلى دينامو بوخارست الروماني خماسية تاريخية من خلال الفوز بـ كأس السوبر المحلي، وكأس ملك إسبانيا، والدوري الإسباني، وكأس سوبر كتالونيا، ودوري أبطال أوروبا.

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