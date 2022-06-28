الثلاثاء 28 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة شخصين زوّرا مبالغ مالية فى مدينة نصر للمحاكمة

متهمين
متهمين
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أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة شخصين لمحكمة الجنح بتهمة تزوير مبالغ مالية.

كان قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة قد تلقي معلومات من أحد أصحاب معارض تأجير السيارات الكائنة بدائرة القسم مفادها حضور شخصين للمعرض ملكه لرغبتهما في استئجار إحدى السيارات وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة.

على الفور، انتقلت القوات عقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبطهما، وتبين أنهما شخصان لهما معلومات جنائية، وسبق اتهامهما في قضايا سرقة بالإكراه، وبحوزتهما مبلغ مالى -مقلد-.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما العملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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