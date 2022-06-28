البابا ثيؤدروس يترأس القداس الإلهي تكريمًا للقديس كيرلس لوكاريس

ترأس البابا ثيؤدروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا صلاة القداس الإلهي، الذي أقيم في كنيسة دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية تخليداً لذكرى القديس كيرلس (الثالث) لوكاريوس (1601-1620م) بابا بطريرك الإسكندرية، والذي أصبح فيما بعد البطريرك المسكوني للقسطنطينية.

وفي كلمة للبابا ثيودروس أثنى على شخصية كيرلس لوكاريس رئيس الكهنة الأكبر للكنيسة الأرثوذكسية، الذي حارب ضد الكاثوليك الشرقييين المتحدين مع روما (Unia) من أجل الحفاظ على العقيدة الأرثوذكسية في بلدان أوكرانيا وبولندا.

كما أشار إلى القرار الأخير للبطريركية المسكونية بإدراج اسم كيرلس لوكاريس في لائحة قديسين الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ويحتفل بذكراه في 11 يناير.

وأعرب غبطته عن شكره العميق لقداسة البطريرك المسكوني بارثولماوس والسينودس المقدس على قرارهما هذا. كما شكر متروبوليت خلقيدونية المطران عمانوئيل لمساهمته الخاصة في تقديس كيرلس لوكاريس.