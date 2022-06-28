«الكهرباء» تقتل عاملًا داخل مزرعة بكفر الشيخ

لقي عامل بمزرعة سمكية مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الثلاثاء، أثناء تشغيل موتور خاص برفع مياه المزرعة، في الحامول بكفر الشيخ.



تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بوصول «ف.ع»، 55 سنة، عامل بمزرعة سمكية إلى مستشفى الحامول المركزي جثة هامدة.



تبين أن المتوفى أثناء قيامه بتشغيل موتور كهربائي خاص برفع مياه المزرعة الكائنة بناحية 64 الجدية بمركز الحامول، صعقه التيار الكهربائي، وهو ما أدى إلى وفاته، وجرى نقله إلى مستشفى الحامول المركزي جثة هامدة.



وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، تبين أنها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، إثر صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



تحرر محضر رقم 3456 لسنة 2022، إداري مركز الحامول، والإحالة للنيابة للتحقيق.