الثلاثاء 28 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ربع كيلو هيروين وراء حبس صاحب ورشة سمكرة بالغردقة

هيروين
هيروين
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تمكنت قوات مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب ورشة سمكرة سيارات بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل بيعها لعملائه، بمحافظة الغردقة.

كانت قد وردت معلومات للعقيد شهاب جابر، رئيس مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الغردقة، مفادها قيام صاحب ورشة سمكرة سيارات بمنطقة شارع السلام بالغردقة بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته ربع كيلو هيروين مخدر. 

كما ضبط بحوزته هاتف محمول، ومبالغ مالية حصيلة البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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