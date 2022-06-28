الثلاثاء 28 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لطالب ابتز مريضة سرطان بالغربية

جريدة الدستور
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قضت محكمة طنطا الاقتصادية بمُجمع محاكم طنطا بالغربية بمعاقبة طالب جامعي متهم بابتزاز مُعلمة بوزارة التربية والتعليم وابنتيها دعاء ومريم طالبة جامعية (توفيت مصابة بالسرطان) وذلك بنشر صور وفيديوهات مُفبركة لهن على مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن 3 سنوات مع الشغل وكفالة 6 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً وغرامة 100 ألف جنيه عن الاتهامات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما حررت أمنية الرافعي، مُقيمة بمركز تلا بالمنوفية، مُعلمة في وزارة التربية والتعليم، محضرًا تتهم فيه «أحمد. خ. س»، طالب جامعي، بابتزازها وابنتيها، من خلال نشر صور خاصة لهن، والتشهير بهن عبر صفحات السوشيال ميديا، مُشيرة إلى أنه يُصمم عناوين من مواقع كبيرة باللوجو تهاجم الأسرة أيضًا.

وأوضحت أن ابنتها «مريم»، زميلته في الجامعة، حاول التقدم إلى خطبتها ولكنها رفضت، مما دفعه إلى الانتقام منها بمضايقتها من خلال التعدي بالسب والقذف، عبر رسائل على فيسبوك وواتس آب وعندما تدخلت شقيقتها نشر صوراً مفبركة لها.

وذات مرة كانت عائدة من إحدى جلسات العلاج الكيماوي، حيث إنها مريضة بالسرطان، وفوجئت بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها على جروب الكلية الخاص بهم، بصفته أحد زملائها في الجامعة، وهو ما أثر على نفسيتها وتدهورت حالتها الصحية، حتى توفيت، ثم عقب ذلك قام بنشر صور وفيديوهات مفبركة لابنتها الثانية «دعاء»، وأيضا هي وزوجها عبر صفحات فيسبوك، تحمل أسماء وهمية، وقررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية إلى محكمة طنطا الاقتصادية.

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