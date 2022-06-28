السيطرة على حريق بشقة سكنية في الخانكة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بشارع شحته عبد الله المتفرع من شارع الأربعين بجوار مرگز شباب وادى النيل بالجبل الأصفر.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع شحته عبد الله المتفرع من شارع الأربعين بجوار مرگز شباب وادى النيل بالجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة.

على الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

بالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بشارع شحته عبد الله المتفرع من شارع الأربعين بجوار مرگز شباب وادى النيل بالجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.