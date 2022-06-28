الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق في حديقة فيلا بطوخ

جريدة الدستور
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب بحديقة "فيلا" بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في طوخ.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بعدد من الأشجار والنخيل بحديقة أحد الفيلات على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ، اتجاه بنها.

على الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وجارى أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بعدد من الأشجار والنخيل بحديقة أحد الفيلات على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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