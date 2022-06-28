وائل لطفى فى «صالون علمانيون» اليوم

يستضيف صالون «علمانيون»، في السابعة من مساء اليوم، الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة «الدستور»، في محاضرة بعنوان «كنت شاهداً على الصحوة الإسلامية».

يتناول وائل لطفي، خلال اللقاء، أسباب عودة التطرّف للشارع المصري وتصاعده وعدم تصدي الدولة والمجتمع له بالقدر الواجب ودور الظروف السياسية الدولية والإقليمية في دعم المتطرفين واستخدامهم لتحقيق أهداف سياسية ووظيفية.

ويتعرَّض وائل لطفي في محاضرته لكتاباته حول الدعاة الجدد منذ عام 2000 والفارق بينهم وبين بعض الدعاة الجماهيريين في الوقت الحالي.

وائل لطفي حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 2008 عن كتابه «ظاهرة الدعاة الجدد»، كما حصل على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عن مجمل أعماله في دراسة خطاب الدعاة المصريين وأثره على المجتمع.