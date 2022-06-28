الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لشخص والمؤبد لوالدته زوجته في قتل زوجة شقيقه بالمنيا

الإعدام
الإعدام
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قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مواطن بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لزوجته ووالدته، وذلك لاتهامهم بقتل زوجة شقيقه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك في القضية رقم 1149/2019 جنايات مركز أبوقرقاص والمقيدة برقم 26/22021 كلي جنايات جنوب المنيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين إسلام محمد حمزة وشعبان مغربي محمد وسامح أحمد حسين وبحضور إبراهيم جمال حمزة، وكيل النيابة وبأمانة سر نبيل بشرى.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا في شهر أغسطس 2019 من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص يفيد تلقيه بلاغا من ربة منزل تقيم بإحدى قرى مركز أبوقرقاص، ضد المتهمين بقتل ابنتها المجنى عليها، بسبب خلافات بينهم، وبالتحريات تبين صحة الواقعة، وأن سبب ارتكابهم الجريمة مشاكل منزلية بينهم من مصروفات ونظافة المنزل وتجهيز الطعام، فالمتهمة الثالثة اتفقت مع ابنها وزوجتع على التخلص من المجنى عليها لمنع إثارة المشاكل بالمنزل.

وتبين أن سبب الوفاة لتناول مادة سامة هي مبيد يضاف للمحاصيل فوسفيد الألومنيوم وما يحدثه من توقف المراكز الرئيسية بالمخ والأعضاء الحيوية ونقص أكسيد الدم وهبوط حاد بالدورة الدموية.

وقد تم إلقاء القبض عليهم، وأمر المستشار تامر مطيع المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.

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