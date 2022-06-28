الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

الحبس 5 سنوات لـ3 متهمين بسرقة المواطنين فى المنوفية

حبس
حبس
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أصدرت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بالحبس 5 سنوات على تشكيل عصابي تخصص في السرقات بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

قضت محكمة جنايات شبين الكوم، شبين الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيري، رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية المستشار محمد عبدالمنعم نصر، والمستشار أمجد محمود الكنيسى والمستشار أحمد سعيد الحوفى، وسكرتارية سعيد أبو صالح، فى القضية رقم 588 لسنة 2022 جنايات مركز قويسنا، والمقيدة برقم 699 لسنة 2022 كلى شبين الكوم، والمتهم فيها "السيد. ع"، "مدحت. م"، "أحمد. س"، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقات.

كان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا يفيد بالقبض على ثلاثة متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للسرقات بدائرة المركز، وبالعرض على المحكمة أصدرت حكمها السالف ذكره.

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