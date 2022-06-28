الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين بانقلاب سيارة في قنا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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أصيب 4 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوي الغربي شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي في قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة داليا عاصم توفيق، 20 عاما، بآلام بالكتف الأيسر، ملك عاصم توفيق، 16 عاماً، بآلام بالظهر، أحمد سعودي صلاح، 6 أعوام، بكدمة، سناء أحمد مصطفى، 47 عاماً، بآلام بالرقبة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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