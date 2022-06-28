شاب يقفز من الطابق الرابع في القاهرة الجديدة

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من الطابق الرابع من منزله بسبب خلافات مع أسرته وطرد والده له من المنزل، في القاهرة الجديدة.

وأقدم شاب على القفز من الطابق الرابع في القاهرة الجديدة، لينهي حياته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بمصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنطقة التجمع الخامس، وبالانتقال عُثر على جثة شاب يدعى «ك. م» 26 سنة.

بالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وإصابته بكسور وتهشم في الجمجمة، وفي أماكن متفرقة من الجسم.

كشفت التحريات أنه لا توجد شبهه جنائية في الواقعة، وأن الشاب قرر القفز من الطابق الرابع بعد طرده من المنزل بسبب مشاجرة مع والدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.