الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجل خطر يروج مخدر الهيروين بالقناطر الخيرية

الهيروين
الهيروين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مُسجل خطر يتاجر بالمواد المُخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة القناطر الخيرية.

وتلقي اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم مُكافحة المُخدرات بالمُديرية، يُفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل بممارسة نشاطًا إجراميًا بالاتجار بالمواد المُخدرة مثل الهيروين والحشيش والشادو، وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المُخدرات بالمُديرية من ضبط «حسام.ع.م»، وشهرته «انسجام»، 30 سنة، عاطل، ومُقيم دائرة مركز القناطر الخيرية، سبق اتهامه في 4 قضايا «مخدرات وسلاح»، وبحوزته بممارسة نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المُخدرة، 500 جرام من مُخدر الهيروين، و10 جرام من مُخدر الحشيش، و1500 جرام من مُخدر الشادو، وسلاح أبيض، ومیزان حساس ديجيتال، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المُتهم بما أسفر عنه الضبط، أقرَّ بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف؛ للاتصال بعملائه، والأسلحة البيضاء للدفاع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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