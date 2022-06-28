بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس مع سيارة ربع نقل بعد كمين الفرافرة على طريق "الفرافرة - الوحات البحرية"، بحوالي 10 كيلو مترات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، يُفيد بوقوع حادث اصطدام بين أتوبيس وسيارة ربع نقل على طريق الفرافرة الواحات البحرية.

أسفر عن مصرع جمال السيد غالي 55 عامًا، وصفية أحمد محمد 60 عاما، وإصابة كل من عصام أحمد محمد 53 عاما، والسيد على إبراهيم 52 عاما، ونهى إبراهيم محمد 22 عاما، وعفاف إبراهيم السيد 20 عاما، وخالد حجاج عبدالله 57 عاما، ومحمد مصطفى إبراهيم 33 عاما، وجميعهم من كفر الشيخ، ونقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزى وجثتي المتوفيين إلى مشرحة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.