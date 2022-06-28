الثلاثاء 28 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«العبث في السلاح» ينهي حياة طالب بسوهاج

طلق ناري
طلق ناري
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لقي طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بطلق ناري في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة دار السلام، يُفيد بوفاة طالب، إثر إصابته بطلق نارى من سلاح غير مرخص أثناء العبث به.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول "أحمد.ع" 19 سنة طالب، ويقيم دائرة مركز دار السلام إلى المستشفى المركزى جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالصدر.

وبسؤال والده 72 سنة مزارع و"علاء م" 29 سنة عامل و"أحمد م ا" 19 سنة طالب نجلي عم المتوفى أفادوا بأنه أثناء تواجد المذكور بأرضه الزراعية بذات الناحية رفقة الثاني والثالث، وحال قيامه بالعبث بسلاح ناري خاصته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك.

ضبط السلاح المستخدم بمحل الواقعة بإرشاد نجلي عمومة المتوفي (بندقية آلية)، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على لنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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