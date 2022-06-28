مصرع شاب بطلق نارى فى بورسعيد

لقى شاب فى العقد الرابع من عمره مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، في محافظة بورسعيد.



كان استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، المصاب السعيد محمود السعيد - 34 سنة، بادعاء طلق نارى بالرقبة.



على الفور، قامت الأطقم الطبية فى مستشفى السلام بورسعيد لمحاولة إنقاذ الشاب إلا أنه توفى داخل المستشفى متأثرًا بإصابته.



تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتحقيق حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.