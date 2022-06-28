موعد بداية صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة 2022 وموعد وقفة عرفات

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وفقًا للحسابات الفلكية.. موعد صيام العشرة الاوائل من ذي الحجة

ووفقًا للتقديرات والحسابات الفلكية فموعد صيام العشرة من ذي الحجة، فإن يوم الخميس 30 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة وبذلك يبدأ الصيام من يوم 30 يونيو حتى 8 يوليو 2022 الذي يُعد فلكيًا موعد وقفة عرفات 1443.

ويحرص المسلمون على صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة لما لهم من فضل عظيم من الله عز وجل وفي السطور التالية نقدم فضل العشرة أيام.

فضل صيام الأيام العشرة الأوائل من ذي الحجة

تتفرد الأيام العشرة الأوائل من ذي الحجة بعدد من الفضائل تجعلها محببة لدى المسلمين جميعًا وهي على النحو الآتي: أقسم الله- تعالى- بها في كتابه، فقال: (وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ)،والله لا يُقسم بشيء إلا إذا كان عظيما، مما يدل على أهمية هذه الأيام، وفضلها عند الله -تعالى-. سماها الله- تعالى- في القرآن الكريم بالأيام المعلومات، وشرع لعباده الذكر فيها على وجه مخصوص، قال الله- تعالى: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ).

ويرى بعض الائمة والمفسرين أن المقصود بهذه الأيام هي الأيام العشرة الأوائل من ذي الحجة. تعتبر الأعمال الصالحة والعبادات في هذه الأيام أحب إلى الله- تعالى- من غيرها؛ قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (ما مِن أيَّامٍ أَعظَمَ عِندَ اللهِ، ولا أَحَبَّ إلَيهِ مِنَ العملِ فيهِنَّ مِن هذِه الأَيَّامِ العَشرِ؛ فأَكثِرُوا فيهِنَّ مِنَ التَّهليلِ، والتَّكبيرِ، والتَّحميدِ).

وهنا عدد يقتصر في الصيام على وقفة عرفات وهي الركن الأهم في الحج، ولغير الحجاج فهو يوم عظيم وثوابه أعظم ومن هنا يكثر البحث عن موعد وقفة عرفات .

موعد وقفة عرفات 2022

وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكيًا يوم الجمعـة 8/7/2022م.

موعد عيد الأضحى 2022

عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكيًا يوم السبت 9/7/2022م.