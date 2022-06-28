الثلاثاء 28 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد بداية صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة 2022 وموعد وقفة عرفات

عرفات
عرفات
ads

عدد كبير من العناوين  يكثر البحث عنها مثل موعد بداية صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة ٢٠٢٢، موعد صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة، موعد عيد الأضحى فلكيا 2022، موعد عيد الأضحى فلكيا 2022، عيد الأضحى فلكيا 2022، موعد إجازة عيد الأضحى 2022، موعد صلاة عيد الأضحى 2022، موعد وقفة عرفات 2022، موعد وقفة عرفة 2022، تاريخ وقفة عرفات 2022،  من قبل ملايين المسلمين والمسلمات لمعرفة موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة ووقفة عرفات فلكيا، بالإضافة لموعد العيد وأيام إجازة عيد الأضحى 2022.

وفقًا للحسابات الفلكية.. موعد صيام العشرة الاوائل من ذي الحجة

ووفقًا للتقديرات والحسابات الفلكية فموعد صيام العشرة من ذي الحجة، فإن يوم الخميس 30 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة وبذلك يبدأ الصيام من يوم 30 يونيو حتى 8 يوليو 2022 الذي يُعد فلكيًا موعد وقفة عرفات 1443.

تعرف على موعد وقفة عرفات 2022 وصلاة عيد الأضحى المبارك

ويحرص المسلمون على صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة لما  لهم من فضل عظيم من الله عز وجل وفي السطور التالية نقدم فضل العشرة أيام.

فضل صيام الأيام العشرة الأوائل من ذي الحجة

تتفرد الأيام العشرة الأوائل من ذي الحجة بعدد من الفضائل تجعلها محببة لدى المسلمين جميعًا وهي على النحو الآتي: أقسم الله- تعالى- بها في كتابه، فقال: (وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ)،والله لا يُقسم بشيء إلا إذا كان عظيما، مما يدل على أهمية هذه الأيام، وفضلها عند الله -تعالى-. سماها الله- تعالى- في القرآن الكريم بالأيام المعلومات، وشرع لعباده الذكر فيها على وجه مخصوص، قال الله- تعالى: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ).

ويرى بعض الائمة والمفسرين أن المقصود بهذه الأيام هي الأيام العشرة الأوائل من ذي الحجة. تعتبر الأعمال الصالحة والعبادات في هذه الأيام أحب إلى الله- تعالى- من غيرها؛ قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (ما مِن أيَّامٍ أَعظَمَ عِندَ اللهِ، ولا أَحَبَّ إلَيهِ مِنَ العملِ فيهِنَّ مِن هذِه الأَيَّامِ العَشرِ؛ فأَكثِرُوا فيهِنَّ مِنَ التَّهليلِ، والتَّكبيرِ، والتَّحميدِ).

وهنا عدد يقتصر في الصيام على وقفة عرفات وهي الركن الأهم في الحج، ولغير الحجاج فهو يوم عظيم وثوابه  أعظم ومن هنا يكثر البحث عن موعد وقفة عرفات .

موعد وقفة عرفات 2022

وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكيًا يوم الجمعـة 8/7/2022م.

موعد عيد الأضحى 2022

عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكيًا يوم السبت 9/7/2022م.

العشرة الأوائل الأضحى إجازة عيد الأضحى وقفة عرفات موعد وقفة عرفات

مواد متعلقة

موعد وقفة عيد الأضحى 2022.. وأسعار الأضاحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

إلى وزير التموين.. د. سهير نظمى تريد حلًا!

الأكثر قراءة

توزيع درجات امتحان الفرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2022

انفراد.. «الدستور» تكشف مصير مذيعة برنامج «المشاغبة» شيماء جمال

رفع الحصانة عن المستشار المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال

موعد بداية صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة 2022 وموعد وقفة عرفات

خاص.. هروب قاتل المذيعة شيماء جمال إلى دولة عربية

قتل شيماء جمال.. «الطب الشرعي» يحدد موعد الجريمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القمة السنوية للحرية الدينية الدولية في واشنطن

منى رجب

الساحل الشمالى

ماجد حبته

السبع فى مواجهة التنين!

محمود خليل

من «عفريت المحمل» إلى «الحج الافتراضى»

مؤمن المحمدي

الست لما

جمال رشدي

التصهين المتصحر

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المرشد الماسونى

رشا عبدالمنعم

المسرح الحر واجهة مشرفة تستحق الدعم

صور

محاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف

جلسة حوارية بـ«الأعلى للإعلام» حول مكافحة انتشار صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت

أول امتحانات الثانوية «فرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية