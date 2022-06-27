استمرار حبس قاتل جاره فى شارع السبع بنات بالإسماعيلية

أمرت النيابة في الإسماعيلية، الإثنين، باستمرار حبس المتهم بقتل جاره فى مشاجرة بينهما وقعت الأربعاء الماضى بشارع السبع بنات بمنطقة المحطة الجديدة دائرة قسم أول الإسماعيلية، لخلافات بينهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وعرضه على النيابة العامة وسماع أقواله، واعترافه بقتل جاره خلال مشاجرة بينهما، باستخدام الأسلحة البيضاء.

أقدم شاب فى الأربعينات من عمره على قتل شاب فى الأربعينات من عمره فى مشاجرة بينهما بمنطقة المحطة الجديدة دائرة قسم أول بمدينة الإسماعيلية، على الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقل الضحية إلى مستشفى جامعة قناة السويس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف وهو فى طريقه للمستشفى، متأثرًا بإصابته بجرح غائر فى الرقبة وفتح بالبطن من أسفل الكتف حتى أسفل البطن.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب مشاجرة بين شاب يدعى محمد عبدالفتاح وشقيقه متولى عبدالفتاح، مع شاب آخر يدعى أحمد العراقى، بسبب خلافات سابقة بينهم، قام خلالها الأول بتسديد طعنات فى مناطق مختلفة للعراقى، رد فيها الأخير بتسديد طعنات للأول.