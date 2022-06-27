سلطان عمان يقيم مأدبة عشاء تكريمًا للرئيس السيسى

أقام السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مأدبة عشاء رسميّة، مساء اليوم الإثنين، بضيافة "قصر العلم" فى العاصمة مسقط، تكريمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت وسائل الإعلام العمانية، أنه قبل مأدبة العشاء تبادل السُّلطان هيثم بن طارق والرئيس عبدالفتاح السيسي الهدايا التذكارية بمناسبة زيارة فخامته لسلطنة عُمان.

حضر مأدبة العشاء عدد من الوزراء العمانيين ورئيس مجلس الدولة، وكبار قادة قوات السُّلطان المسلّحة وشرطة عُمان السُّلطانية وعدد من سفراء الدول العربية والصديقة لسلطنة عمان وعدد من نواب مجلس الشورى وأعضاء مجلسي الدولة.