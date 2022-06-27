الأردن: إغلاق صوامع العقبة حتى فحص الحبوب بعد تسرب غاز سام بالميناء

قال التلفزيون الأردني، اليوم الإثنين، إنه صوامع العقبة توقف عملها حتى فحص الحبوب بعد تسرب غاز سام بالميناء".

ومنذ قليل، ارتفع عدد ضحايا تسرب الغاز السام في ميناء العقبة الأردني إلى 13 حالة وفاة و251 إصابة.

كانت وكالة "بترا" ذكرت أن الشرطة أطلقت تحذيرا عاجلا لمواطني العقبة بضرورة إغلاق النوافذ وعدم الخروج من المنازل.

ونقلت عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة".

كانت الوكالة نقلت عن الناطق في وقت سابق، أنه "وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

وفي وقت سابق، أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، أن قوات الجيش العربي تلبي النداء الوطني في التعامل مع حادثة تسريب الغاز السام في العقبة والذي نتج عنه 10 وفيات و251 إصابة، وذلك بعمل عدة اجراءات فورية من اجل التخفيف من آثار الحادثة، وانطلاقاً من حرصها الوطني الكبير في حماية المجتمع الأردني من كل الأخطار والكوارث.

وعملت المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة البحرية الملكية على إغلاق منطقة الحادث من قبل، بالإضافة إلى قيام الغطاسين من قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية بإنقاذ عدد من الإصابات.

كما تم تجهيز مستشفى الأمير هاشم والمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال الحالات، وتحريك أربع طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه العقبة لإخلاء المصابين، وإرسال فرق طبية من الخدمات الطبية الملكية، إلى جانب تجهيز مستشفى الميداني في الزرقاء.

كما تم تجهيز طواقم طبية مع سيارات اسعاف في مطار العقبة ومطار ماركا لنقل الإصابات، وتحريك فريق من مجموعة الإسناد الكيماوي لعمل إجراءات التطهير لموقع الحادث، مع رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العسكرية في العقبة والزرقاء ومدينة الحسين الطبية ومستشفى الملكة عالية.

من جهة أخرى تفقد مدير عام الخدمات الطبية الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية مصابي حادثة الغاز في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني بالعقبة.

وكان قد تسرب غاز سام في ميناء العقبة الرئيسي، اليوم الاثنين، إثر سقوط صهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى الى تسرب الغاز في موقع الحادثة.

وتهيب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المواطنين في العقبة إلى عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الإسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.