الثلاثاء 28 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل غرقًا بمياه ترعة فى منيا القمح

غرق
غرق
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شهد مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، مصرع طفل غرقا بمياه ترعة ناحية عزبة شفيق وتم نقل الجثة إلى مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

كان قد تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح، بوصول" م أ " 16 سنة مقيم مركز منيا القمح، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين من التحريات الأولية انتشال جثة الطفل من مياه ترعة بحر شفيق بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

منيا القمح الشرقية مصرع طفل غرقا مستشفى النيابة

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