الإثنين 27 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع محام صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالمحلة

ارشيفية
ارشيفية
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شهدت منطقة منشية البكري التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حادث مصرع محام إثر إصاباته بعد أن صدمه قطار طنطا- المنصورة أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري ثان المحلة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير امن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شخص أسفل عجلات قطار بمنطقة منشية البكري.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وشرطة النجدة لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعى "ا.ج"37 سنة محامي أثناء عبوره شريط السكة الحديد، تم نقل الجثة للمشرحة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

منطقة منشية البكري المحلة الكبري الغربية مصرع محام صدمه قطار

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