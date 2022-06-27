كارثة تسرب الغاز.. رئيس وزراء الأردن يزور ميناء العقبة

توجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إلى العقبة، للوقوف على تداعيات حادث تسرب غاز سام في الميناء، إثر وفاة 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين، اليوم الإثنين، جراء حادث تسرب الغار من صهريج في ميناء العقبة بالأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني ما زالوا يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع الحادثة.

وأضاف أنه وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الإثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع.



وأوضح أنه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع وزيرة الدولة لشئون الشرق الأوسط وآسيا بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية أماندا ميلينغ، الإثنين، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود حلّ الأزمات في المنطقة.

وأكّد وزير الخارجية الأردني وميلينغ خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية، عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكتين في مختلف المجالات، والحرص على توسعة آفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض اللقاء برامج التعاون والدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لدعم العملية التنموية في الأردن.

وأعلنت بريطانيا، في وقت سابق تضامنها مع ملك الأردن عبدالله الثاني في القرارات التي اتخذتها عمان أمس السبت لإجهاض تحركات تستهدف استقرار البلاد.

وأكدت أنها تتابع عن قرب الأحداث الجارية في الأردن مشددة على "دعمها الكامل" للملك عبدالله الثاني.



وفي وقت سابق، نفذ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني، اليوم الإثنين، تمريناً وطنياً بعنوان "السوسنة السوداء" وهو الأول من نوعه في المملكة بقيادة وإدارة المرأة الأردنية، وبمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى القطاع الخاص.

ويأتي التمرين الذي حضره عدد من الوزراء والمسئولين، انطلاقاً من أهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتنفيذاً لرؤية ملكية وإرادة سياسية قوية لتمكين المرأة في المملكة.