براءة مؤسس حملة تطهير المقابر من الشعوذة بسوهاج

قضت محكمة جنح سوهاج، برئاسة المستشار عمرو فهمي، ببراءة مؤسس حملة تنظيف المقابر بالمحافظة عبدالرحمن السنجق، من تهمة أعمال السحر والشعوذة.



وتعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من المباحث الجنائية بضبط المتهم عبدالرحمن السنجق، وبحوزته مجموعة من الكتب التي تحتوي على طلاسم تؤكد ممارسته للسحر، وبفحص هاتفه المحمول تبين من احتوائه على محادثات ورسائل تؤكد نشاطه.



ووجهت النيابة للمتهم تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أعمال الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ضحاياه جنسيًا.



وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأحالت أوراق القضية إلى محكمة جنح سوهاج، والتي حكمت ببراءته مما نسب إليه.