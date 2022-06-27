تغيب إعلامية عن المنزل 20 يومًا.. وجهود مكثفة من الأمن

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، جهودها، لكشف ملابسات اختفاء مذيعة بإحدى القنوات التليفزيونية تُدعى شيماء جمال، بعد أن تبين تغيبها منذ قرابة الـ20 يومًا.



كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بتغيب مذيعة تليفزيونية على إحدى الفضائيات الخاصة، تُدعى شيماء جمال، تبين من التحريات أنها تقدم برنامج «المشاغبة»، وأن فترة غيابها امتدت إلى 20 يومًا، وبعمل التحريات اللازمة تبين صدق البلاغ.



وتتابع عناصر البحث خط سير المذيعة في الفترة الأخيرة، وتستمع لأقوال أسرتها والمقربين منها، للتعرف على ظروف وملابسات غيابها.



يُذكر أن الإعلامية شيماء جمال مقدمة برنامج المشاغبة على إحدى الفضائيات الخاصة خلال عام 2017، اعتذرت عن ظهورها في برنامجها على الهواء، وإخراجها كيسًا به «سكر أبيض»، في إشارة لـ«الهيروين»، واستنشاقه خلال إحدى الحلقات المخصصة عن الإدمان، مؤكدة أنه لن يتكرر مجددًا.