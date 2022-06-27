رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «إعصار 64»

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الاثنين، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذو مستويين (إعصار 64) الذي ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني ويستمر لعدة أيام، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء عاصم جمعة عاشور، قائد الجيش الثالث الميداني، كلمة أشار فيها إلى دعم واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب والتطوير الذى كان له الأثر الفعال لما حققه رجال الجيش الثالث الميدانى من تطور خلال العام التدريبي الحالي، مؤكدًا عزم رجال الجيش الثالث الميداني على الوصول إلى أرقى المستويات فى التدريب والارتقاء بمعدلات الأداء والحفاظ على ما لديهم من أسلحة ومعدات.

وبدأت المرحلة الرئيسية بعرض التقارير والقرارات للقادة على كل المستويات، ثم إجراءات تنظيم التعاون لكل العناصر المشاركة بالمشروع، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم وقام بفرض عدد من المواقف غير المخططة؛ للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب أثناء إدارة العمليات.

فى ختام المشروع، نقل رئيس الأركان تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلي الجيش الثالث الميداني، مشيدًا بدورهم البطولي فى الدفاع عن أرض الوطن واستعدادهم الدائم للتضحية بكل ما هو غال ونفيس من أجل سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم، حيث حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.