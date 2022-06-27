«زيلينسكي»: صواريخ روسية تصيب مركز تسوق مزدحمًا وسط أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربة صاروخية روسية أصابت مركزا تجاريا مزدحما في مدينة كريمنشوك بوسط البلاد، اليوم الإثنين.

وأضاف أن أكثر من ألف شخص كانوا في المركز التجاري وقت الهجوم.

ولم يذكر تفاصيل عن الضحايا لكنه قال "من المستحيل حتى تخيل عدد الضحايا".

وفي وقت سابق، حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي دعي للتحدث أمام مجموعة السبع المنعقدة الإثنين في ألمانيا، قادة هذا التكتل على مضاعفة الجهود من أجل وقف سريع للحرب التي تشهدها بلاده وتشديد العقوبات بشكل إضافي ضد موسكو.

وردّ قادة الدول الصناعية السبع الذين يبدون وحدتهم في مواجهة موسكو منذ بدء محادثاتهم في قصر إلماو عند سفح جبال الألب البافارية، بتقديم دعم واضح لكييف. وجاء في بيانهم المشترك أن المجموعة ستواصل دعم أوكرانيا "طالما لزم الأمر".

في موازاة ذلك، وعد المستشار الألماني أولاف شولتس الذي تستضيف بلاده هذه القمة، بأن رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع سيواصلون "زيادة الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين" عبر عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي.

وقالت مصادر داخل قمة مجموعة السبع في ختام مداخلة زيلينسكي عبر الفيديو من كييف إن الرئيس الأوكراني "وجه رسالة قوية جدا عبر قوله انه يجب بذل أقصى الجهود لوقف هذه الحرب قبل نهاية السنة".

لكنه استبعد أي مفاوضات في الوقت الراهن مع الروس محذرا، بحسب الرئاسة الفرنسية، من أن "اليوم ليس وقت التفاوض".

لتثبيت دعمهم، يريد الغربيون وفي مقدمهم الولايات المتحدة، تضييق الخناق على موسكو عبر استهداف صناعة الدفاع الروسية، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض.

وأضاف المسؤول نفسه الذي طلب عدم كشف هويته أن قادة الدول والحكومات المجتمعين في بافاريا في جنوب ألمانيا "قريبون جدا من قرار يطلبون فيه من وزرائهم وضع آليات عاجلة من أجل وضع سقف لسعر النفط الروسي على المستوى العالمي".

وأوضح خلال لقاء مع صحفيين أن هذه الآلية التي لم تحدد معالمها بعد تمر "عبر الخدمات" المحيطة بتصدير النفط الروسي. وأكد هذا المسؤول أن هذا المشروع يتطلب "الكثير من التنسيق" بين الدول ومع القطاع الخاص.

رغم ثقل العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير، أكد الكرملين الاثنين انه "لا أساس" للقول بأن روسيا تخلّفت عن سداد ديونها السيادية بالعملات الأجنبية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "لا أساس لوصف هذا الوضع بأنه تخلّف عن السداد"، وذلك بعدما انقضت الأحد مهلة إجراء عملية دفع رئيسية.

وأضاف أن "هذه المزاعم بشأن التخلّف عن السداد خاطئة تماما"، مشيرا إلى أن روسيا قامت بتسوية ديونها في مايو.

فيما تطالب كييف باستمرار بالمزيد من الاسلحة، تخطط الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا نظاما صاروخيا أرض-جو متطورّا "متوسط وبعيد المدى"، وفق ما افاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الاثنين.