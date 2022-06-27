عودة حركة المرور عقب توقفها على طريق بنها

عادت حركة المرور على طريق بنها - المنصورة، منذ قليل، عقب توقفه بسبب حادث تصادم أمام قرية كفر عامر ، بكفر شكر بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل وأخرى نصف نقل بطريق بنها المنصورة أمام قرية كفر عامر ورضوان بدائرة مركز شرطة كفر شكر.



وعلى الفور، انتقل رجال المرور والأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل وأخرى نصف نقل بطريق بنها المنصورة أمام قرية كفر عامر ورضوان بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين جرى نقلهما لمستشفى بنها الجامعى.



فيما تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق أمام المسافرين، وذلك بعد رفع وتجنيب السيارتين المتسببتين بالحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.