الإثنين 27 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد وقفة عيد الأضحى 2022.. وأسعار الأضاحي

وقفة عيد الأضحى
وقفة عيد الأضحى
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يهتم  المسلمون هذه الأيام بالبحث عن موعد وقفة عيد الاضحى 2022، حتى احتلت الكلمات الأكثر بحثًا عبر جوجل  تزامنًا مع اقتراب الاحتفال به.

موعد وقفة عيد الاضحى 2022

وتكون وقفة عيد الاضحى في التاسع من ذي الحجة والتي يقف فيها المسلمون على جبل عرفات وهو أهم مناسك الحج، ويعقبها الاحتفال بعيد الأضحى.

حسب البحوث الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يولد هلال شهر ذو الحجة بعد حدوث الاقتران في يوم الرؤية الموافق الأربعــــاء ٢٩ يونيه  في تمام الساعة ٤:٥٢ فجراً بتوقيت القاهرة.

ويستمر الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة اثنان وثلاثون دقيقة، ويستمر في القاهرة لمدة سبع وثلاثون دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية،  بينما يستمر الهلال الجديد في باقي محافظات مصر لمدد تتراوح بين 32 إلى  37 دقيقة.

وتكون موعد غــرة ذى الحجــــة 1443هـ في يوم الخميس الموافق 30 يونيه، ويكون موعد وقفة عيد الأضحى في يوم الجمعة الموافق ٨ يوليو 2022

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موعد عيد الأضحى 2022

ويبدأ عيد الأضحى للعام 1443هـ  يوم السبــــت ٩ يوليو الموافق ١٠ ذي الحجة، وتبدأ إجازة عيد الاضحى المبارك للمواطنين في مصر بدءًا من يوم الجمعة الذي يوافق وقفة عيد الاضحى.


ويبدأ العيد بعدها لمدة ٤ أيام وتنتهي يوم الثلاثاء ١٢ يوليو على أن يعود جميع الموظفون العاملون في الدولة لأعمالهم بدءًا من يوم الأربعاء، بينما يحصل العاملون في القطاع الخاص على إجازة لمدة ٣ أيام فقط من ٥ أيام إجازة رسمية بالدولة.

أسعار أضاحي العيد 2022

طرحت وزارة الزراعة أضاحي العيد قبل أيام من وقفة عيد الاضحى  بأسعار مخفضة للكيلو وهى موجودة ومتاحة في جميع منافذ وزارة الزراعة، البالغة 187 منفذا في 18 محافظة.

ويبلغ سعر الكيلو من الضأن الحي يصل لنحو 75 جنيهًا، ليتراوح سعر الخروف ما بين 3000 وحتى 6000 جنيه، وسعر  الكيلو من لحم العجول الحي 70 جنيهًا، ليبدأ سعر العجل الواحد ما بين 22 ألف جنيه وصولا لـ32 ألف جنيه.

وتقل أسعار الاضاحي التي تبيعها وزارة الزراعة عن سعر السوق بنسبة 20%

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وائل لطفي

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