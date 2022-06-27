استكمالًا لتحقيق 308% نموًا في المبيعات.. "بالم هيلز" تعلن تقدم أعمال المرحلة الأولى من «باديا»

تنفيذ أكثر من 2700 وحدة..

استمرارًا لنجاح الشركة في تطوير مشروعات كبرى وفقًا لأعلى معدلات الجودة، أعلنت بالم هيلز للتعمير- الشركة الرائدة في التطوير العقاري- تقدم أعمال تنفيذ 2759 وحدة جديدة بمشروع باديا - أول مدينة مستدامة في مصر- موزعة بين 148 عمارة تضم 1959 وحدة سكنية، و800 فيلا، لتتماشى معدلات التنفيذ مع الخطة الموضوعة لتطوير أعمال المرحلة الأولى من مشروع باديا والمقرر الانتهاء منها كاملة خلال عام 2023.

وتعتزم شركة بالم هيلز للتعمير إنفاق أكثر من مليار جنية على أعمال التشييد والبناء بمشروع باديا-أضخم مشروع عقاري في غرب القاهرة، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعتزم الشركة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية العام المقبل بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الأولي، وذلك لمواصلة الالتزام في تسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المحددة، وتلبية الطلب الضخم على المشروع.

ونتيجة للجهد المبذول من إدارة شركة بالم هيلز في سرعة تنمية مشروع باديا، بدأت الشركة تسليم فيلات بالمرحلة الأولى من المشروع قبل شهور من الموعد المحدد للعملاء، مما يعكس حرص "بالم هيلز" على تسريع وتيرة الإنشاء بأكبر مشروع عقاري بغرب القاهرة لإنجازه على أكمل وجه، والتزام الشركة بتسليم الوحدات للعملاء قبل المواعيد المتفق عليها خاصة في ظل الإقبال الكبير على الشراء بالمشروع.

وحقق مشروع باديا مبيعات ضخمة منذ طرحه للحجز تقترب من 13 مليار جنيه، منها 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو 308% على أساس سنوي وذلك ببيع 428 وحدة، ولاقى المشروع نجاحًا ضخمًا في السوق العقاري المصري في ظل ما يتميز به من موقع استراتيجي يطل على العديد من المحاور الرئيسية من بينها الطريق الدائري الأوسطي، بالإضافة إلى موقعها على طريق الواحات، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والاستعانة بأكبر الشركات العالمية في التصميم، والتنفيذ وفقًا لأحدث تكنولوجيا.

ونجحت شركة بالم هيلز للتعمير في تحقيق أعلى مبيعات في مصر خلال الربع الأول من عام 2022 بقيمة 5.5 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 62% على أساس سنوي، وترجع الزيادة في إجمالي المبيعات إلى زيادة أسعار البيع متزامنًا مع النمو في عدد الوحدات المباعة خلال الفترة بنسبة زيادة قدرها 96% على أساس سنوي لتصل إلى 959 وحدة خلال الربع الأول من عام 2022 في مقابل 488 وحدة مباعة خلال نفس الفترة من العام السابق.



قال حازم بدران الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، إن الإقبال الكبير على شراء الوحدات بمدينة "باديا" ونمو إجمالي نسبة المبيعات بشكل يفوق التوقعات، دفع شركة بالم هيلز لتسريع وتيرة البناء والإنشاءات في المدينة، وذلك لإنجاز أكبر عدد من الوحدات للوفاء بالتزاماتها نحو العملاء، وهو ما أدى إلى تسليم أول مرحلة من الفيلات قبل الموعد المحدد فعليًا، ونتمنى أن نحافظ على هذا المعدل حتى الانتهاء من كافة مراحل المشروع.

وأرجع بدران، الإقبال الضخم على مشروع باديا، إلى نسبة الإنجاز المتقدمة التي تمت على أرض الواقع من إنشاءات والتي أثرت بشكل ملحوظ على قرارات العملاء الشرائية، فضلاً عن موقع المشروع الذي يربط بين غرب القاهرة وشرقها، بجانب المميزات التي تتيحها المدينة من خدمات الجيل الرابع، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المدينة والتحكم في كافة الخدمات، كما أنه يضم كافة أنواع المرافق التجارية والإدارية والرياضية والتعليمية بكافة مراحلها، تماشيا مع متطلبات الأجيال القادمة.

وتعد مدينة "باديا" أضخم مشروعات شركة "بالم هيلز للتعمير"، وأول مدينة سكنية ذكيه متكاملة في غرب القاهرة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليار جنيه، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية بإجمالي مساحة 3000 فدان، ما يعادل 12.6 مليون متر مربع، وتصل عدد وحدات المدينة إلى 50 ألف وحدة سكنية تتنوع وحداتها بين شقق سكنية، بنتهاوس، توين هاوس، تاون هاوس، وفيلات مستقلة، منقسمة إلى 6 مراحل سكنية، وكل مرحلة تعتبر مجتمع قائم بذاته ولها خدماتها الخاصة.

ويحتوي المشروع على وحدات تجارية تمثل 12% من إجمالي مساحة "باديا" تشمل مرافق متنوعة منها التعليمية، الرياضية، والترفيهية المختلفة، أبرزها جامعة "باديا" الدولية بالشراكة مع واحدة من أكبر الجامعات الأوربية، و6 مدراس محلية ودولية مجهزين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى نادي رياضي على مساحة 80 فدان، ليكون الأكبر في منطقة غرب القاهرة. ويضم المشروع كذلك مولات عالمية، مكاتب إدارية، كلوب هاوس، السينمات، منتجع صحي وفنادق عالمية.

والجدير بالذكر أن مدينة "باديا" تقع في منطقة وسطية بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي، بالإضافة إلى موقعها على طريق الواحات، وصولاً إلى العاصمة الإدارية خلال 45 دقيقة، وتطل على العديد من المحاور الرئيسية الجديدة، التي تربط المشروع بجميع المناطق الخدمية المجاورة والبعيدة بجميع أنحاء القاهرة الكبرى.

انتهى

بالم هيلز للتعمير، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية، هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1997، وتقوم الشركة بتطوير مشاريع عقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتمتلك محفظة من أكثر محافظ الأراضي تنوعًا في جمهورية مصر العربية، والتي تمتد على مساحة تبلغ حوالي 35 مليون متر مربع، بإجمالي عدد 34 مشروع. كما تعمل الشركة على تطوير وحدات سكنية أولية في شرق وغرب القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى وحدات موسمية مطلة على البحر الأبيض المتوسط بالساحل الشمالي والعين السخنة بالبحر الأحمر.ويعتبر سهم شركة بالم هيلز للتعمير من أكثر الأسهم المقيدة تداول وسيولة بالبورصة المصرية، ومقيد بالبورصة المصرية تحت الرمز PHDC.CA.