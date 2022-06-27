أمن المنوفية يحرر رضيعا خطفته جارة والدته وهربت به للصعيد

حررت قوات أمن المنوفية طفلا رضيعا من سيدة اختطفته وأوهمت والدته بالبحث عنه وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتضرر ربة منزل من جارتها، واتهامها بخطف طفلها الرضيع البالغ من العمر 45 يوما، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لتأكد من صحة البلاغ والعمل عليه، بالتعاون مع قطاع الأمن العام ، حيث إن "د، خ، م"، 22 عاما، مقيمة بإحدى قرى محافظة المنوفية، تقدمت ببلاغ ضد جارتها "إ، ح، ع"، 44 عاما، وذلك بعد إقدام الأخيرة على خطف طفل الأولى الرضيع، وتم التأكد من صحة الواقعة والتنسيق مع كل الإدارات المعنية في وزارة الداخلية، لسرعة كشف ملابسات القضية، والقبض على المتهمة وإعادة الطفل لذويه.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على "إ، ح، ع"، 44 عاما، والمقيمة في إحدى قرى محافظة المنوفية، بعد اتهامها من قبل جاراتها "د، خ، م"، 22 عاما، بمغافلتها واختطاف طفلها الرضيع البالغ من العمر 45 يومًا، حيث تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى، بإشراف قطاع الأمن العام، لحل لغز القضية وسرعة القبض على المتهمة وإعادة الطفل الرضيع لأسرته، وتمكنت القوات الأمنية، من متابعة ورصد السيدة المتهمة، والقبض عليها بعد سفرها لإحدى محافظات الوجه القبلي وإعادة الطفل لذويه في المنوفية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.

وتم رصد تحرك السيدة المتهمة من محافظة المنوفية واستقلالها المواصلات والتوجه بالطفل لمحافظة قنا، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق، تم إلقاء القبض عليها، بالتعاون بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، وإعادتها للتحقيق في مديرية أمن المنوفية وتسليم الطفل الرضيع لأسرته بالمنوفية عقب الانتهاء من التحقيقات ومواجهة الأطراف ببعضها البعض، وسماع أقوال والدة الطفل، وسماع أقوال المتهمة فيما نسب إليها من اتهامات.