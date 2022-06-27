الإثنين 27 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يصل إلى سلطنة عمان فى زيارة رسمية تستغرق يومين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك في مستهل جولة خارجية تشمل كذلك البحرين، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيبحث خلال الجولة، مع جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها. 

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