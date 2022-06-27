حبس عاطلين لحيازتهما كمية من الحشيش فى الإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 75 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 7.500 كيلو، بقصد الاتجار به، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، بالاتجار فى المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة العطارين، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين، وألقي القبض عليهما حال استقلالها سيارة بدائرة القسم وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفى محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.