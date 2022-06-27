حبس عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة فى القليوبية

قررت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بكمية من المخدرات والأسلحة البيضاء.

كما قررت جهات التحقيق بالقليوبية، بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي؛ لفحصها، وإعداد تقرير بشأنها.

البداية بتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا، من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية، بممارسة أحد العاطلين لنشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة: الهيروين، والحشيش، والأيس، وحيازته أسلحة بيضاء، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط: محمد. أ. م، وشهرته: الروبي 23 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز القناطر الخيرية، سبق اتهامه في قضيتي مخدرات وسرقة وبحوزته: كيلو من مخدر الهيروين، 50 جراما من مخدر الحشيش، 15 جراما من مخدر الأيس، و2 سلاح أبيض، میزان حساس ديجيتال، مبلغ مالي، هاتف محمول، مشغولات ذهبية، دراجة نارية.

أقر المتهم بما أسفر عنه الضبط، بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي والمصوغات الذهبية حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف للاتصال بعملائه، والأسلحة البيضاء للدفاع، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.