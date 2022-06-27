الإثنين 27 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 6 أشهر ووقف عن العمل لـ«معيد» بجامعة جنوب الوادى بتهمة قتل فئران زميلته

فأر تجارب
فأر تجارب
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أصدرت محكمة جنح قنا حكما بمعاقبة "معيد" في كلية الطب البيطري بالحبس 6 أشهر وغرامة 50 جنيهًا لقتله 60 فأر تجارب انتقامًا من زميلته، لتعطيلها في رسالة الماجستير.

 

كما قررت، جامعة جنوب الوادي، وقف المعيد عن العمل على خلفية الواقعة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا قد استقبلت بلاغًا من "هاجر.م" ضد معيد بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي تتهمه بوضع مادة سامة لفئران تجارب وعددها 60 فأرًا، وعللت ذلك بأنه يريد إفساد تجاربها البحثية.

 

وتوصلت التحريات إلى صحة ما قررته الشاكية ضد المعيد بوضع مادة سامة في الماء وقتل فئران التجارب بقصد الانتقام من زميله وإتلاف المادة البحثية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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