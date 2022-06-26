الإثنين 27 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة في تعد سيدة على شقيقتها بالقليوبية

طعن
طعن
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تحفظت جهات التحقيق اليوم الأحد، فى مركز قليوب بمحافظة القليوبية، على سيدة مريضة نفسيا، لإصابتها شقيقتها بعدة طعنات فى مشاجرة بينهما، حيث أصابتها حالة من الهياج وعندما حاولت شقيقتها التدخل استلت سكينا دون وعى وأصابتها بعد طعنات مختلفة، وجرى نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

كما تحفظت جهات التحقيق على السكين والمتهمة، وطلب تحريات المباحث، كما طلبت الاستعلام عن حالة المتهمة العقلية والذهنية والاستعلام عن حالة المصابة لسؤالها.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز قليوب، يفيد تلقى بلاغا من مستشفى قليوى بوصول ربة منزل مصابة بعدة طعنات إثر مشاجرة مع شقيقتها فى منطقنة جزيرة النجدى بقليوب، وانتقل رئيس مباحث مركز قليوب والقوة المرافقة، وتبين نشوب مشاجرة بين شقيقتين، وأن المجنى عليها مصابة بعدة طعنات، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج، وضبط المتهمة وتحريز السكين المستخدم فى الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهمة بطعن شقيقتها عدة طعنات فى مشاجرة بينهما بعرب النجدى فى قليوب، تعانى من مرض نفسى وترددت فى الفترة الأخيرة على مستشفى لعلاج الأمراض النفسية، وأنها لم تكن فى وعيها وقت الحادث، حيث أصيبت بحالة هياج وخلال محاولة شقيقتها تهدئتها واستخدمت سكينا فى طعن شقيقتها التى تم نقلها للعلاج، وجرى وضع المتهمة تحت تصرف النيابة التى طلبت الاستعلام عن حالتها، وسؤال شهود الواقعة الذين أكدوا أنها مريضة نفسية ولم تع ما حدث وقت الحادث.

محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مرض نفسى ضبط المتهم طلب تحريات المجني عليها رئيس مباحث بمحافظة القليوبية

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