المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعاطلين بالأميرية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل من هما، لاتهامها بحيازة كمية من جوهر الحشيش والترامادول، بمنطقة الأميرية.

وأوضح أمر الاحالة في القضية رقم 4535 لسنة 2021 جنايات الأميرية، المقيدة برقم 1481 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، أن المتهمين "عماد . م" و"محمد . أ" عاطلين أحرزا بقصد الإتجار مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد الإتجار، جوهرًا مخدرًا "ترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني.

وكشفت تحريات المباحث، أنه ورد إليها معلومات من مصادر السرية، أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ونفاذًا له انتقل لمكان تواجده، فضبطه وبتفتيش حقيبة بلاستيكية كانت بيده عثر بداخلها على عدد 260 قرص الترامادول المخدر، وقطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن، عدد 260 قرص الترامادول المخدر وقطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر الجدول الأول من قانون المخدرات.