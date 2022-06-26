الإثنين 27 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ضياء رشوان: الأسماء المعلنة لمجلس أمناء الحوار الوطني تعبر عن حالة التوافق

ضياء رشوان
ضياء رشوان
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أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن الأسماء المعلنة لمجلس أمناء الحوار الوطني تعبر عن حالة التوافق، وهي تحظى باحترام كبير.

وقال رشوان- في تصريح خاص لقناة إكسترا نيوز الإخبارية اليوم الأحد- إن هذا التنوع في الاختصاصات والتوجهات في الأفكار يعبر عن حالة المجتمع المصري، مضيفًا أن مجلس الأمناء هو مجلس تنسيقي لإدارة الحوار، خاصة وأن الحوار الوطني متعدد المحاور والمراحل ولا بد أن يكون هناك عملية تنظيمية لهذه المحاور، بحيث إنها توزع على لجان متخصصة نوعية كبيرة وأيضًا لجان فرعية إذا كان هناك ما يستحق لبعض القضايا، وهناك أيضًا جلسات للخبراء سيعقدون اجتماعاتهم لكي يدلوا بدلوهم من أجل التوصل لاتفاق.

وأشار رشوان إلى أن مجلس الأمناء سترفع إليه المخرجات الأولية للجان لكي يقرر القرار النهائي بها، من حيث إنه سيتم التوافق التام عليها أو سيكون هناك اختلاف عليها، وسترفع مخرجاتها ضمن مخرجات الحوار إلى رئيس الجمهورية.

وأوضح أن موعد بدء الحوار الوطني المقرر له الأسبوع الأول من شهر يوليو قائم، وسيتم الإعلان في القريب العاجل على الرأي العام المصري كيفية بدء الحوار بالإضافة إلى جدول أعماله في الفترة القادمة.

وقال إن جدول الأعمال سيكون رهن اجتماع مجلس الأمناء لكي نتوافق على إجراءات العملية لأن الحوار متسع جدا في موضوعاته، لافتًا إلى أن الحوار سيشمل عشرات ومئات من الأسماء الأخرى ذات الاحترام والثقل أيضًا كل في مجاله.

وأكد أنه لا توجد قوة سياسية واحدة أو حزب واحد أو نقابة واحدة في مصر رفضت الحوار.

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وائل لطفي

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