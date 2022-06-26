الإثنين 27 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إخلاء سبيل 5 متهمين فى 3 قضايا إرهاب

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة إخلاء سبيل 5 متهمين في 3 قضايا إرهاب.

وجاءت أسماء المتهمين الصادر بحقهم القرار كالتالي: "محمود صابر عبدالله حماد في القضية رقم 915 لسنة 2021، أحمد الناجي محمد محمد، أحمد محمد فؤاد عبدالحميد غيث في القضية رقم 41 لسنة 202، أحمد أحمد عبداللطيف سالم، محمد عزيز محمد الهلف في القضية رقم 93 لسنة 2022

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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