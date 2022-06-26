الإثنين 27 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استبعاد رئيس لجنة امتحانات بسبب تسريب العربي

امتحانات
امتحانات
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كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا عن استبعاد رئيس لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وقال المصدر، لـ"الدستور"، إنه تم استبعاد رئيس لجنة الدكتور يوسف إسماعيل بالألومنيوم من أعمال الامتحانات بعد تسريب الامتحان بعشر دقائق من بدء اللجنة.

أضاف المصدر أنه تم استبعاد رئيس اللجنة بعد أن قامت طالبة داخل اللجنة بتسريب الامتحان عبر الإنترنت ووسائل التواصل، لافتًا إلى أنه تم تكليف رئيس لجنة آخر من محافظة سوهاج وسيصل لاستلام مهام عمله في الساعات الأولى من صباح غدٍ.

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