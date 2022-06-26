«احترقت إحداهما».. إصابة 7 في تصادم سيارتين بطريق السويس

شهد طريق السويس الصحراوي حادثًا مروعًا، حيث اصطدمت سيارتان ببعضهما البعض، واشتعلت النيران في إحداهما، وتسبب ذلك في إصابة 7 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بطريق السويس الصحراوى بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى ووجود مصابين وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى، ما أدى لاشتعال النيران فى إحداهما ونتج عنها إصابة 7 أشخاص تم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج ورفع حطام الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.